В Подмосковье прошла «взрывная» вечеринка: один из гостей пришел с гранатой

Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства выясняет полиция.

В Московской области произошла без преувеличения «взрывная» вечеринка: один из пришедших на застолье мужчин взял с собой гранату. В результате происшествия погиб один человек. Об инциденте стало известно в воскресенье, 23 июля.

По данным «Известий», вечеринка состоялась в деревне Бортниково около города Ступино. В ходе застолья начался конфликт и один из гостей в качестве аргумента решил взорвать гранату. На месте происшествия погиб человек, еще четверо госпитализированы. Среди них двое детей. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Народного Ополчения застолье закончилось отвёрткой в глазу. Как стало известно Gazeta.spb, на место приехала скорая помощь и госпитализировала мужчину в Мариинскую больницу с контузией левой орбиты глаза и раной левой кисти.