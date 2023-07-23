Скончался один из первых исполнителей «Дня Победы» Эдуард Лабковский

Скончался один из первых исполнителей «Дня Победы» Эдуард Лабковский
Фото: Baltphoto / Вероника Овсянникова

Причины смерти неизвестны. Информацию о случившемся подтвердили в ансамбле.

Народный артист РСФСР, один из первых исполнителей песни «День Победы», а также исполнитель песни «Наша служба и опасна и трудна» Эдуард Лабковский скончался в возрасте 84 лет. Информацией об этом с журналистами поделилась пресс-секретарь Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Валентина Максимова.

Как передает ТАСС, исполнитель умер 22 июля. Информацию о смерти подтвердил начальник оркестра, в котором Лабковский солировал последнее время. Речь идет о Центральном пограничном ансамбле ФСБ России. О причинах смерти не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что французская певица Джейн Биркин умерла в 76 лет. Тело женщины в своем доме обнаружила ее сиделка. Причины и подробности случившегося не раскрываются.

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