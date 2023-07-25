Акционеры ПНТ Васильевы обвинили граждан Германии в затягивании модернизации терминала

Акционер Петербургского нефтяного терминала Елена Васильева в интервью «Деловому Петербургу» рассказала о процессе модернизации портовой инфраструктуры компании. Сейчас стройка находится на грани срыва из-за претензий других акционеров АО «ПНТ» — Михаила и Евгения Скигиных. Они уже добились отмены решения совета директоров о выделении собственных средств терминала на его реконструкцию, хотя несколько лет назад без вопросов поддержали проект. Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что самих Скигиных кроме дивидендных интересов с проектом, кажется, ничего не связывает – они являются гражданами страны НАТО – Германии и давно проживают за границей.

По словам Васильевой, в настоящий момент акционеры АО «ПНТ» — семья Скигиных — тормозит развитие терминала и препятствует его реконструкции через свой офшор Tujunga (номинальный держатель 50% акций ПНТ). При этом остающиеся в России предприниматели, в отличии от Михаила и Евгения Скигина, которые по данным Васильевой являются гражданами Германии, без их одобрения не могут получить новые кредитные линии на работы. Хотя сами Скигины в стройку собственными средствами не вкладывались.

«Мы не смогли привлечь внешнее финансирование, хоть и имеем кредитную линию, поскольку не имели корпоративного одобрения от компании «Туджунга» на реализацию проекта и залог акций, что является условием получения кредита. ПНТ самостоятельно финансирует стройку», — объясняет Васильева.

Кроме того, согласно картотеки арбитражных дел, Михаил Скигин и его юристы пытаются заблокировать решения совета директоров АО «ПНТ», в том числе в части перераспределения прибыли в пользу финансирования реконструкции. Хотя изначально решение по проведении модернизации инфраструктуры поддержали единогласно все акционеры.

«По заявлению Скигиных судья Арбитражного суда СПб и ЛО принял избыточные обеспечительные меры, которые сыграли роль в срыве годового собрания акционеров ПНТ, да ещё и в попутной отмене решения предыдущих советов директоров, по которым Скигины голосовали за. Иски, предъявленные Скигиными, эти меры — они реально создали проблемы бизнесу: вопросы от банков, от партнёров, проблемы с кредитованием», — заявляет Васильева.

Впрочем, по словам Васильевой, новая команда управленцев под ее руководством довольно успешно прошла прошлогодний кризис у стивидоров за счет расширения линейки обрабатываемых грузов и поиска новых стратегических партнеров. Это уже привело к тому, что прибыль ПНТ в 2023 году выросла по сравнению с прошлым на 42%.

Отметим, что в этом году ПНТ намерен направить на собственную реконструкцию 3,3 млрд рублей. Первый этап модернизации терминала планируется завершить к 2025 году, указывает Васильева. Проект предусматривает строительство новой эстакады и резервного парка. Кроме того, топ-менеджмент ПНТ уже приступил в разработке концепции второго и третьего этапов реконструкции.