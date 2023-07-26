Путин подписал приказ о дне проведения Дня ВМФ в Петербурге

Глава государства распорядился, когда состоится праздник. В указе есть информация и о салюте.

Президент России Владимир Путин постановил провести 30 июля главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, а после парада, в 22:30, дать артиллерийский салют. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В сообщении отмечается, что в ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты отечества, постановляю провести 30 июля 2023 года, в День Военно-морского флота, в городе Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад, в 22 часа 30 минут по московскому времени артиллерийский салют. На данный момент в Северной столице ведется активная подготовка к мероприятию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге анонсировали культурную программу Дня ВМФ.