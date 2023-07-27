За неделю от укусов клещей пострадало около тысячи петербуржцев

За неделю от укусов клещей пострадало около тысячи петербуржцев
Фото: pxhere

Немало среди пострадавших оказалось и детей. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

За минувшую неделю клещи покусали порядка тысячи жителей Петербурга, из них 24 подцепили болезни от насекомых. Информацией об этом поделились в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Так, клещи напали на 953 человек. В черте города покусали 107 петербуржцев, также за медицинской помощью обратились 132 несовершеннолетних. Горожанам стоит соблюдать правила безопасности проводя время на природе, чтобы избежать неприятных последствий встречи с клещами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре петербуржцев предупредили об опасности консервации. Такие продукты могу вызвать ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом.

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