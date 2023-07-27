Закон о повышении призывного возраста до 30 лет одобрили в комитете СФ по обороне

В профильном ведомстве инициативу одобрили единогласно. Ее порекомендовали одобрить на пленарном заседании.

Верхняя граница возраста для призыва в армию будет увеличена. Теперь россиян мужского пола могут призывать на службу в армию до 30 лет. При этом нижняя граница повышаться не будет. Она так и останется на уровне достижения совершеннолетия или 18 лет.

Как сообщает ТАСС, профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности порекомендовал сенаторам одобрить инициативу в ходе пленарного заседания. Комитет проголосовал за принятие закона единогласно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что призывники не смогут выехать из России после отправки им повестки. Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете на выезд из России для призывников. Как отмечается в документе, нормы будут носить временный характер.