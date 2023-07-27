Помощник Бабкиной рассказал об их истинных отношениях

Недавно в СМИ бурно обсуждали неожиданный роман Надежды Бабкиной с ее помощником Сергеем Рябовым. Тогда молодой человек опроверг слухи. Однако это не помогло: теперь обсуждается якобы сделанный подарок молодому фавориту от артистки: речь идет о квартире.

Как сообщает Woman.ru, появились новости, что жилплощадь стоит десятки миллионов. Якобы Бабкина подарила Рябову двухкомнатную квартиру в качестве жеста любви. Более того, что артистка из-за романа совсем перестала видеться со своим сыном. Сергей был огорчен, узнав об этом.

«Что сделала? Подарила? Боже мой, что за бред? Они буквально сегодня общались по телефону, потому что внук вернулся из детского лагеря. Было бы неплохо, конечно, если бы мне купили квартиру. Я от вас впервые такое слышу», — признался Рябов.

Помощник Бабкиной пояснил, что старается не реагировать на разговоры о близких отношениях с 73-летней исполнительницей.

«Мы уже привыкли к этим слухам. Это уже неудивительно. Даже поздно эти слухи запустили. Мы плодотворно работаем уже на протяжении трех лет и появляемся на всех мероприятиях и телевизионных съемках вместе. Меня удивляет то, что пишут, что у них разорвались отношения с Женей Гором. Хотя он на все фестивали всегда с нами ездит, они поют замечательную песню, все время на связи», — высказал помощник.

О разрыве Бабкиной и Гора публично заявлял коллега артистки по «Модному приговору», историк моды Александр Васильев.

«Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Она же давно рассталась с мужем», — заявлял Васильев.