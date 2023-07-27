Загрузка петербургских гостиниц превысила 60% с начала туристического сезона

Показатели до пандемии ковида были выше. Ранее в город приезжало больше туристов.

С января по июнь Петербург посетили более 4,1 млн туристов, это на 10% больше сравнительно с аналогичным периодом 2022 года. Информацией об этом поделились в пресс-службе Nikoliers со ссылкой на данные комитета по развитию туризма.

Заполняемость гостиниц за этот период составила 61%. Это больше, чем в 2022 году, когда средний уровень загрузки был равен 49%. Однако до показателей периода до пандемии коронавируса еще далеко. В 2019 году гостиницы заполнялись на 69%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что особняк Мишукова на Дворцовой набережной превратят в отель. Сейчас ответственные службы рассматривают проектную документацию. Позднее после ряда проверок будет обозначен конкретный план действий, определят сроки работ. По предварительный данным, от нынешней планировки исторического особняка ничего не останется.