Роспотребнадзор: петербуржцы чаще болеют гепатитом А

В Петербурге за прошлый год зафиксировано более шести тысяч случаев вирусных гепатитов. Самым распространенным заболеванием среди жителей города на Неве стал гепатит А.

Роспотребнадзор в честь Всемирного дня борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, рассказал о уровне заболеваемости этим вирусным заболеванием.

Гепатит — это воспаление ткани печени, которое может быть вызвано вирусами A, B, C, D и E. Как показывают данные за 2022 год, в Петербурге чаще всего встречается гепатит А (66,6%). Заражение происходит через грязную воду и продукты, а также контактно-бытовым путем через, например, игрушки, грязные руки и посуду.

Предотвратить заболевание помогает вакцинация. Прививка не помогает только от гепатита С, что связано с постоянной изменчивостью вируса.

Ранее туристов предупредили о вспышке неизвестного заболевания в Египте.