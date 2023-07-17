Туристов предупредили о вспышке неизвестного заболевания в Египте

Роспотребнадзор предупредил россиян, отправляющихся в Египет, о вспышке в нескольких километрах от Каира неизвестного заболевания. Симптомы напоминают лихорадку денге.

В провинции Кена, которая располагается в 600 км от Каира, зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Как отмечается Роспотребнадзор, симптомы схожи с проявлением лихорадки денге — появляется боль в животе, появляется слабость и постоянная тошнота, начинают кровоточить десна, учащается дыхание, появляется сильная жажда.

Инфекция передается от комаров, поэтому важно использовать средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, надевать максимально закрытую одежду, в помещениях засетчивать окна и двери.

«По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о поездке за рубеж», — уточнили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о риске заболевания лихорадкой Зика в Европе.