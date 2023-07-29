Президент ЮАР Рамафоса назвал настоящую причину визита в Петербург

Глава Южноафриканской республики Сирил Рамафоса заявил, что приехал в Санкт-Петербург на саммит «Россия-Африка» не ради бесплатного зерна, а для обсуждения вопроса об урегулировании конфликта на Украине.

Во время встречи лидеров африканских стран с президентом России Владимиром Путиным в городе на Неве было заключено соглашение о безвозмездной поставке зерна странам Африки, которые сталкиваются с определенными трудностями.

Однако после саммита президент ЮАР заявил, что приехал в Петербург, прежде всего, для рассмотрения вопроса о мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной. По словам Рамафоса, для Африки важно иметь выход к Черному морю для осуществления поставок.

Напомним, после завершения второго международного саммита «Россия-Африка» Владимир Путин наметил вектор сотрудничества с лидерами стран-участников встречи.