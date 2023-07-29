«Пятерочка» возобновила продажу алкоголя после приостановки лицензии в Петербурге

«Пятерочка» возобновила продажу алкоголя после приостановки лицензии в Петербурге
Фото: Baltphoto

Компания-владелец сети «Пятерочка» X5 Group сообщила о возобновлении продажи алкогольной продукции в магазинах Санкт-Петербурга.

Из-за инцидента с продажей спиртного несовершеннолетнему три года назад, комитет по промышленной политике Петербурга решил приостановить продажу алкоголя в сети магазинов «Пятерочка» с 27 июля. Однако, спустя два дня в пресс-службе ретейлера сообщили, что X5 снова получило лицензию на продажу алкоголя.

«Во всех «Пятерочках» Санкт-Петербурга возобновилась продажа алкоголя, лицензия на его продажу восстановлена», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, в 2020 году «Пятерочка» уже платила штраф за продажу алкоголя несовершеннолетнему, однако в 2023 представители организации не смогли продлить документы о продаже спиртного из-за данного обстоятельства.

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