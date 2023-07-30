Пассажирский автобус полыхал на Пулковском шоссе

Пассажирский автобус полыхал на Пулковском шоссе
Фото: Baltphoto

Пострадавших нет. К месту происшествия выезжала полиция.

Пассажирский автобус загорелся на Пулковском шоссе в Петербурге. Информацией об этом поделились очевидцы в социальных сетях. Петербуржцы отмечают, что возгорание произошло внезапно.

Автобус лазурного цвета загорелся, когда в нем находились пассажиры, отмечают свидетели происшествия. Данные о пострадавших не поступали. На кадрах видно, как густой и темный дым начал исходить из автобуса, его охватило пламя. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что четыре петербурженки попали в больницу после ДТП с тремя автобусами и легковушкой. Полиция проводит проверку после ДТП с тремя автобусами и легковушкой на улице Ярослава Гашека. По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.

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