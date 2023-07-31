Многодетным с ребенком-инвалидом могут разрешить использовать маткапитал для покупки машины

Предполагается, что такое авто нельзя было бы продавать три года. Его также можно было бы использовать только для перевозки пассажиров.

В Госдуме предложили разрешить многодетным россиянам, у которых есть ребенок-инвалид, использовать средства из материнского капитала на приобретение автомобиля. Однако речь идет только об отечественном автопроме. Инициатором стал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как сообщает RT со ссылкой на копии законопроекта и пояснительную записку, на данный момент купить машину на маткапитал невозможно. Но личный транспорт необходим для комфортной жизни с ребенком-инвалидом. По закону такую машину нельзя было бы продать или передать залог в течение трех лет после приобретения и регистрации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам разрешили тратить маткапитал на страховку для ребенка.