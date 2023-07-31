Петербуржцам разрешили купаться сразу в четырех водоемах

Петербуржцам разрешили купаться сразу в четырех водоемах
Фото: Baltphoto

В остальных можно заразиться инфекциями. Даже гепатитом А.

В Петербурге были взяты пробы воды на 24 пляжах чтобы проверить на безопасность и чистоту. На этот раз пригодными для купания оказались сразу четыре водоема. Информацией об этом поделились в пресс-службе Роспотребнадзора по Северной столице.

Безопасными для отдыхающих оказались озера Суздальское (Верхнее), Суздальское (Среднее), Безымянное и Ольгинский водоем. В остальных водоемах высок риск подхватить кишечную инфекцию, гепатит А, инфекции и паразитов. Также за купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы чаще болеют гепатитом А. Гепатит — это воспаление ткани печени, которое может быть вызвано вирусами A, B, C, D и E. Как показывают данные за 2022 год, в Петербурге чаще всего встречается гепатит А (66,6%).

водоемы новости СПб Роспотребнадзор


 

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Петербуржцам разрешили купаться сразу в четырех водоемах
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