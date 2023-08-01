Челябинский суд арестовал мужчину, который 14 лет держал девушку у себя дома

Центральный районный суд Челябинска отправил под стражу до 30 сентября мужчину, которого обвиняют в убийстве одной женщины и похищении другой.

После предъявления обвинений подозреваемому со стороны Следственного комитета России, суд рассмотрел дело и арестовал мужчину на два месяца. Согласно материалам дела, житель Челябинской области похитил женщину и держал ее взаперти 14 лет. Кроме того, он также обвиняется в насилии, нанесении тяжкого вредя здоровью и убийстве.

«Рассмотрев ходатайство следователя, суд решил удовлетворить ходатайство, избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 30 сентября 2023 года», – цитирует ТАСС вердикт судьи.

Напомним, заявление о похищении в полицию написала сестра потерпевшей, после того как девушка сбежала от маньяка. После начала расследования правоохранительные органы обнаружили во дворе подозреваемого останки еще одной женщины.