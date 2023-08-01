В Петербурге ввели особое условия для работы фонтанов на День ВДВ

Представители ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказали, что будут отключать фонтаны в День ВДВ, если заметят купающихся в сооружении людей.

В преддверии праздника для всех служащих Воздушно-десантных войск России в пресс-службе «Водоканала» сообщили, что фонтаны в Петербурге будут работать в штатном режиме. Однако, если сотрудники увидят людей, купающихся в городских сооружениях, работа фонтанов будет немедленно прекращена. Кроме того, в организации напомнили, что купаться в фонтанах травмоопасно и негигиенично.

«Вы можете пораниться об острые насадки, а также повредить сложное и дорогое оборудование. Фонтан придется ремонтировать, и кто-то останется без свидания и красивого фото», — говорится в ролике, опубликованном в официальном Telegram-канале «Водоканала».

Напомним, ранее в Петербурге на техобслуживание и ремонт закрылись десять фонтанов.