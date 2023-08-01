Оргкомитет конкурса «Доверие потребителя» провел бизнес-завтрак по теме «Социальная ответственность бизнеса».

В Петербурге в рамках XVI конкурса «Доверие потребителя» прошел бизнес-завтрак, темой которого стала «Социальная ответственность бизнеса». В мероприятии приняли участие представители комитета по строительству Петербурга, ГАУ «Леноблгосэкспертиза», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», филиала «Росбанк Дом» ПАО РОСБАНК по Северо-Западному Федеральному округу, Группы RBI, Setl Group (Петербургская Недвижимость), «Главстрой Санкт-Петербурга», ГК «Ленстройтрест», Digital Village Vertical, агентств недвижимости «Адвекс на Академической» и «Адвокат-Недвижимость», Центра территориального и городского развития РАНХиГС. СМИ были представлены газетами «Коммерсантъ», «Недвижимость и строительство», «Строительный еженедельник», «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге», порталами Restate.ru, Мойка78, ТТ Финанс и gazeta.spb.ru. Партнерами мероприятия выступили группа RBI и Setl Group (Петербургская Недвижимость).

Исполнительный директор оргкомитета конкурса Валентина Нагиева открыла бизнес-завтрак и рассказала о ходе интернет-голосования. За 175 участников в 17-ти номинациях отдано около 17 000 голосов. Голосование на doveriekonkurs.ru и bsn.ru продолжается, оно будет остановлено 31 августа.

Первая часть бизнес-завтрака была посвящена партнерству компаний рынка недвижимости с государственными организациями и обществом. Также обсудили социальную ответственность застройщика. Она подразумевает не только возведение детских садов и школ, медицинских учреждений и строительство дорог в новых жилых кварталах. Это и бережное отношение к городской среде, и некоммерческие проекты, и корпоративная ответственность во взаимодействии с сотрудниками, клиентами и партнерами. Участники бизнес-завтра пришли к пониманию, что необходимо создавать новые стандарты качества, которые будут включать в себя не только требованиям действующих нормативов, но и учитывать потребности будущих жильцов. Таким образом формирование облика жилья должно идти совместно с жильцами.

GazetaSPb ранее подробно рассказала о проведение конкурса. Интернет-голосование в номинациях XVI конкурса «Доверие потребителя» пройдет 15 мая — 31 августа 2023 года. Среди участников — строительные компании; риэлторские агентства; банки, реализующие ипотечные программы; управляющие компании; строящиеся и построенные жилые комплексы; апартаменты и проекты загородного строительства. Подать заявку могла любая организация, имеющая отношение к строительству, не понеся при этом никаких затрат, так как участие в конкурсе бесплатное.

Конкурс завершится торжественной церемонией награждения победителей, которая пройдет в феврале 2024 года. Каждый победитель получит стеклянную статуэтку, символизирующую прозрачность и открытость; диплом и право использовать в рекламных целях символ конкурса — оранжевого человечка.