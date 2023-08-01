На Крестовском острове в Петербурге начали обустройство зон платных парковок

На Крестовском острове в Петербурге начали обустройство зон платных парковок
Фото: Baltphoto

Сотрудники Комитета по транспорту Санкт-Петербурга начали обустройство зон для новых платных парковок, которые будут расположены на Крестовском острове.

В районах будущих стоянок до конца сентября 2023 года планируется установить 749 дорожных знаков. Кроме того, на 29 улицах Петроградского района нанесут 720 квадратных метра разметки белого и синего цветов, рассказали в пресс-службе Комтранса.

Сообщается, что на Крестовском острове сотрудники подведомственного Смольному комитета установят 20 паркоматов, а всего новые зоны платных парковок смогут вместить 1500 автомобилей, 10% из которых будут предназначены для инвалидов.

Напомним, ранее глава комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев сообщил, что у ведомства есть несколько потенциальных мест для новых расширений зоны платной парковки.

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