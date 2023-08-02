В Курортном районе Петербурга предотвращена очередная попытка поджечь военкомат

В Курортном районе Петербурга предотвращена очередная попытка поджечь военкомат
Фото: скриншот Google Maps

Жительница Курортного района попыталась устроить поджог в военкомате в Сестрорецке, однако была задержана и доставлена в полицейский участок.

В полдень 1 августа ОМВД России по Курортному району зарегистрировало сообщение о попытке совершить поджог военкомата на улице Володарского. Как стало известно Gazeta.SPb, 53-летняя женщина зашла в здание с двумя бутылками зажигательной смеси и кричала, что всех сожжет.

В результате нарушительницу удалось задержать. У нее было изъято две бутылки «коктейля Молотова» а также, а также бутылку «Белизны», 6 коробков спичек и зажигалка. На данный момент злоумышленницу допрашивают сотрудники полиции и выясняют мотивы ее действий.

Ранее правоохранительные органы задержали 66-летнюю жительницу Кустарного переулка за поджог военкомата на Английском проспекте Петербурга.

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