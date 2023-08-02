Визовый центр КНР в Петербурге начал работу в тестовом режиме

Генеральное консульство Китайской Народной Республики (КНР) сообщило о начале работы визового центра в Санкт-Петербурге в тестовом режиме.

На Литейном проспекте в Центральном районе Петербурга начал работу первый визовый центр КНР. В официальном Telegram-канале генконсульства сообщили, что на данный момент организация работает в тестовом режиме, но уже начинает уведомлять заявителей, которые готовятся подавать документы на оформление визы.

«Китайский визовый центр в Санкт-Петербурге планирует открыться в ближайшее время», — уточнили в генконсульстве.

Стоит отметить, что ранее жители Северной столицы испытывали проблемы с получением виз для поездок в Китай и в посольстве страны обещали открыть новые центры для обеспечения необходимыми документами всех желающих.

Напомним, во время саммита «Россия-Африка» в Петербурге представители стран обсудили возможность отмены визового режима, что позволит россиянам свободно путешествовать в Танзанию, Эфиопию и Занзибар.