Петербуржец искупался в канале Грибоедова на День ВДВ

Житель Санкт-Петербурга не смог подавить желание прыгнуть в канал Грибоедова на Львином мосту на День Воздушно-десантных войск.

С самого утра в Северной столице начались торжественные мероприятия по случаю Дня ВДВ. По традиции все причастные к празднику купаются в фонтанах, но накануне сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщили, что будут отключать сооружения, если заметят плавающих в них людей.

Однако находчивые жители Северной столицы нашли выход. Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видеоролик, на котором петербуржец прыгает в канал Грибоедова с Львиного моста. На происходящее собрались посмотреть и другие прохожие, однако прыгать вслед за смельчаком никто не решился.

Ранее в честь Дня ВДВ ветераны маршем прошли по Дворцовой площади до Марсового поля и возложили цветы у вечного огня.