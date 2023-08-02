Жители Петербурга отмечают День ВДВ

Гости и жители Санкт-Петербурга массово отмечают День Воздушно-десантных войск.

В среду, 2 августа традиционно отмечается День ВДВ. Праздник не обошел стороной и Петербург. Центральные районы заполнили люди в тельняшках с сине-зелеными флагами в руках и с голубыми беретами на головах. После перекрытия проезда торжественное шествие состоялось на Миллионной улице.

Кроме того, ветераны Воздушно-десантных войск России и Советского Союза маршем прошли от Дворцовой площади до Марсового поля и возложили цветы у Вечного огня, чтобы почтить память погибших. В Приморском районе также состоялся торжественный митинг, посвященный 93-й годовщине со дня создания ВДВ.

Напомним, ранее сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предупредили, что будут отключать фонтаны, если заметят в них купающихся людей.