Финская компания продала свои активы в Петербурге за 4 млн евро

Также была продана доля в подмосковном ТЦ. Покупателем стала российская компания.

Финский девелопер SRV Group начал активно продавать свою недвижимость в России. Например, был продан участок в Красногвардейском районе города недалеко от торгового центра «Охта Молл».

Как сообщает «Коммерсант», ранее на нем планировали построить гостиницы и офисы. Российская компания, купившая актив, также получила миноритарную долю в подмосковном ТЦ «4Daily». Участок, проданный в Северной столице, оценивается в 8,5 гектара. Общая стоимость объектов – порядка 4 млн евро.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ТЦ возле «Лахта Центра» переделали в бизнес-помещение. Уточняется, что в центре «Новая аура» оборудовали не только офисный блок, но и ритейл-зону в виде шоурумов и магазинов. Также здесь действуют комплекс общественного питания и выставочное пространство для проведения различных мероприятий и киносъемок.