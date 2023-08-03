В Петербурге за неделю пять человек подхватили клещевой энцефалит

При поездках на природу стоит надеть закрытую одежду. Это поможет защититься от вредителей.

За неделю в Петербурге клещи покусали 800 человек, из них 107 – дети. Сотрудники медицинских учреждений выявили пять случаев заражения клещевым энцефалитом. Информацией об этом поделились в пресс-службе Роспотребнадзора по Северной столице.

В период с 28 июля по 3 августа в черте города клещи покусали 73 человек. За аналогичный период 156 петербуржцев сделали прививки против клещевого энцефалита, из них 85 – несовершеннолетние. Горожанам стоит быть внимательнее на природе, надевать на прогулки закрытую одежду чтобы обезопасить себя.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за неделю от укусов клещей пострадало около тысячи петербуржцев. В черте города покусали 107 петербуржцев, также за медицинской помощью обратились 132 несовершеннолетних. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.