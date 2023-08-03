В Петербург привезли 400 троллейбусов и трамваев

В Петербург привезли 400 троллейбусов и трамваев
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

На смену горящим лазурным автобусам привезли другой транспорт. Об этом отчитались в Смольном.

В Петербурге решили обновить городской электротранспорт, поэтому в город привезли порядка 400 новых троллейбусов и трамваев. Информацией об этом поделились в пресс-службе правительства Северной столицы.

В город пришло 97 «умных» трамваев моделей «Витязь-М», «Богатырь-М» и «Невский», которые оснащены системой помощи водителю. Также были привезены 286 низкопольных троллейбусов, среди них 166 классических «Авангардов», 97 «Ольгердов» с увеличенным автономным ходом и 23 «Премьера» большой вместительности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге решили отказаться от использования почти 140 лазурных автобусов. Согласно договорам на закупку транспортных средств у белорусского производителя, которые были заключены в 2023 году, машины не будут приняты на баланс «Пассажиравтотранса» также до устранения замечаний.

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