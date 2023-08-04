Квартирный пожар на Подвойского не обошелся без пострадавших

Пламя тушили почти час. Жертву госпитализировали.

В пятницу, 4 июля, в квартире дома на улице Подвойского в Невском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 13:05. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что на кухне в трехкомнатной квартире горела обстановка площадью шесть квадратных метров. Пламя потушили к 13:51. Пострадавшего госпитализировали. На вызове работали десять человек личного состава и две единицы специальной техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красногвардейском районе потушили крупный пожар на 350 «квадратов». На месте работали 32 человека личного состава МЧС. Так, в экстренные службы в 08:57 обратились очевидцы происшествия.