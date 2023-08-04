Часть Муринского парка станет зеленой зоной

Часть Муринского парка станет зеленой зоной
Фото: Baltphoto

Горожане выступили против за стройки. Там хотели возвести спортивный объект.

Часть Муринского парка, находящегося в Калининском районе Петербурга, переведут в зону озелененных территорий общего пользования. Данный об этом находятся в протоколе заседания комиссии по изменению генплана города на Неве.

На данный момент часть Муринского парка имеет отношение к зоне спортивных сооружений, там собирались построить спорткомплекс. Почти сотня жителей Северной столицы проголосовали за перевод территории в зеленую зону. Горожане выступили против застройки парка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге застройщикам выделили землю под строительство двух школ. Одно из образовательных учреждений будет передано в собственность города на безвозмездной основе. Так, на Глухарской улице появится школа на 1100 мест.

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