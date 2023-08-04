Петербургские вузы закончили приемную кампанию

Участникам СВО и их детям дали 10% бюджетных мест. Об этом сообщали в Минобрнауки.

Высшие учебные заведения Петербурга завершили приемную кампанию. Абитуриенты больше не смогут подать оригиналы аттестатов в вузы, последним днем, когда это было возможно, было 3 августа. Однако приказов о зачислении в ближайшее время ждать не придется. Около 30 тысяч человек могут занять бюджетные места в Северной столице.

Также 10% от общего количества бюджетных мест было выделено участникам специальной военной операции (СВО) и их детям, об этом еще в июле заявили в Минобрнауки. Данная категория граждан получила семь тысяч бюджетных мест.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские вузы предпочитают ехать в Африку, а не везти студентов с соседнего континента. Предпочтение отдается техническим направлениям. Некоторые вузы уже подписали соглашение.