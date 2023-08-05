В Петербурге задержали мошенников, продававших песок вместо мобильных телефонов

В Петербурге задержали мошенников, продававших песок вместо мобильных телефонов
Фото: Baltphoto

Полиция Санкт-Петербурга задержала трех интернет-мошенников, которые продавали песок клиентам вместо смартфонов.

В начале июля в правоохранительные органы обратился молодой человек, который оказался обманут мошенниками. На сайте сервиса по покупке и продаже товаров он увидел объявление о продаже мобильного телефона, перевел злоумышленникам 23 599 рублей, однако в коробке вместо смартфона оказался пакет с песком.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве и в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержало троих подозреваемых, один из которых был ранее судим. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Северной столице и Ленобласти, молодые люди занимались хищением денег, убеждая клиентов купить у них различную технику.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против петербургского бойца ММА, который уехал на Украину и вступил в экстремистскую организацию.

мошеничество новости СПб уголовное дело


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали мошенников, продававших песок вместо мобильных телефонов
Боец ММА из Петербурга Дживовский стал фигурантом уголовного дела
Ночью с 5 на 6 августа в Петербурге изменится маршрут двух трамваев
Реки и каналы Петербурга заполнились участниками фестиваля сапсерфинга
Мизулина считает экстремизмом требование убрать российские флаги с концерта ...
На Московском проспекте в Петербурге временно ограничили движение из-за ...
Два петербургских школьника попали в реанимацию после отравления лекарствами
Пассажирский самолет столкнулся с трапом в аэропорту Сочи