Автомобилист сбил лося на Приморском шоссе у Лисьего Носа

Автомобилист сбил лося на Приморском шоссе у Лисьего Носа
Фото: Pxhere

Жители Санкт-Петербурга обсуждают ДТП со смертельным исходом на Приморском шоссе. Пострадавшим стал лось, пытавшийся перейти дорогу.

Вечером, 5 августа на трассе недалеко от поселка Лисий Нос водитель сбил лося. По словам очевидцев, на месте аварии образовалась пробка. Обсуждая дорожно-транспортное происшествие в социальных сетях, местные жители отметили, что на данном участке Приморского шоссе скорость автомобилей не должна превышать 60 километров в час, а значит, водитель должен был избежать смертельного наезда на животное, пишет Аиф-Петербург.

Стоит также отметить, что правонарушитель будет обязан выплатить штраф за смерть лося на дороге в размере 80 тысяч рублей. На данный момент правоохранительные органы устанавливают все детали и обстоятельства ДТП.

Ранее стало известно о шестерых пострадавших детях после аварии на трассе «Сортавала» в Ленинградской области.

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