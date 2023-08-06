Гильдия сценаристов США не смогла договориться с Ассоциацией продюсеров в ходе встречи

Переговоры между представителями Гильдии сценаристов США и Ассоциаций продюсеров прошли безрезультатно.

Забастовка сценаристов и связанный с ней перерыв в работе крупных голливудский киностудий длится уже четвертый месяц. Однако долгожданная встреча между представителями двух противоборствующих сторон ни к чему не привели. Как сообщает издание Variety, представители Гильдии дали ясно понять оппонентам, что они не согласны на минимальный штат сотрудников в эпизодическом телевидении и гарантированное минимальное количество недель занятости.

Кроме того, сценаристы сообщили, что студии все еще не желают участвовать в решении вопросов, связанных с «комнатами обсуждений» и не будет обсуждать одно из основных условий – доход, основанный на зрительской аудитории и просматриваемой контента.

Напомним, в мае 2023 года началась первая за последние 15 лет забастовка сценаристов, которая поставила на паузу почти всю киноиндустрию США.