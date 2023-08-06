Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Динамо» в рамках РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга встретится на поле с московским «Динамо» в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

В воскресенье, 6 августа на стадионе «Газпром Арена» пройдет матч между «Зенитом» и «Динамо». При этом «сине-бело-голубые» решили изменить основной состав после встречи с «Ростовом» в конце июля. Так, вместо Дмитрия Чистякова выйдет Страхиня Еракович, Ду Кейрос заменит Александра Ерохина, а Зелимхана Бакаева подменит Андрей Мостовой.

К ним в основном составе на матч присоединились Кержаков, Караваев, Роберт Ренан, Сантос, Бариос, Клаудиньо, Густаво Мантуан и Матео Кассьерра. Начало матча ожидается в 19:00 по московскому времени.

Напомним, болельщиков, которые приобрели билеты на матч и имеют Fan ID будут запускать на стадион за два часа до начала матча. Все желающие смогут оценить выступление дуэта Filatov & Karas, а также посмотреть на силача Максима Баруздина и взять автограф у Родригао.