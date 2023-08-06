Жителям Приморского района Петербурга пришлось делить дорогу со стаей кабанов

На обочине Суздальского шоссе в Приморском районе Санкт-Петербурга автомобилисты обнаружили стаю кабанов, которые спокойно гуляли среди людей и машин.

Об уникальной встрече жителей Северной столицы с упитанными животными рассказал Telegram-канал «Мегаполис». На опубликованном видеоролике стая из трех кабанов идет вдоль обочины рядом с автомобилями. По словам девушки, голос которой слышен на видео, действие произошло на Суздальском шоссе рядом с ЖК «Заповедный парк» в Приморском районе.

«Это прямо по Суздальскому шоссе гуляют с собакой люди, и вот они спокойненько себе гуляют», — говорит автор ролика.

Стоит отметить, что сами млекопитающие спокойно реагировали на происходящее и просто гуляли. Кроме того, сами жители отмечают, что уже привыкли к незваным гостям из леса.

Ранее на Приморском шоссе недалеко от поселка Лисий Нос автомобилист сбил лося, который пытался перейти дорогу.