Жителям Приморского района Петербурга пришлось делить дорогу со стаей кабанов

Жителям Приморского района Петербурга пришлось делить дорогу со стаей кабанов
Фото: Pxhere

На обочине Суздальского шоссе в Приморском районе Санкт-Петербурга автомобилисты обнаружили стаю кабанов, которые спокойно гуляли среди людей и машин.

Об уникальной встрече жителей Северной столицы с упитанными животными рассказал Telegram-канал «Мегаполис». На опубликованном видеоролике стая из трех кабанов идет вдоль обочины рядом с автомобилями. По словам девушки, голос которой слышен на видео, действие произошло на Суздальском шоссе рядом с ЖК «Заповедный парк» в Приморском районе.

«Это прямо по Суздальскому шоссе гуляют с собакой люди, и вот они спокойненько себе гуляют», — говорит автор ролика.

Стоит отметить, что сами млекопитающие спокойно реагировали на происходящее и просто гуляли. Кроме того, сами жители отмечают, что уже привыкли к незваным гостям из леса.

Ранее на Приморском шоссе недалеко от поселка Лисий Нос автомобилист сбил лося, который пытался перейти дорогу.

кабаны новости СПб


 

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