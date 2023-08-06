Жители и гости Петербурга могут посетить бесплатные экскурсии по городу до конца августа

В Санкт-Петербурге стартует культурно-просветительский проект «Открытый город», в рамках которого все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии.

Проект продлится до конца августа. В его рамках жители и гости Северной столицы смогут увидеть особняки, дворцы и усадьбы бесплатно. При этом формат мероприятий может включать в себя пешеходные, автобусные и велосипедные маршруты. Для детей организаторы также подготовили квесты и специальные события.

В пресс-службе правительства Петербурга также напомнили, что все желающие записаться на проект «Открытый город» смогут посещать экскурсии бесплатно до конца августа текущего года.

Ранее стало известно, что создатели проекта «Остров фортов» планируют сделать форты Кронштадта доступнее для туристов и открытиями для посещения, а также продумать пути заходов к историческим местам.