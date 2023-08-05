Форты Кронштадта станут доступнее для туристов

Соорганизатор проекта по созданию туристcко-рекреационного кластера «Остров фортов» Марика Коротаева рассказала о планах сделать форты Кронштадта открытыми для посещения.

По словам Коротаевой, на данный момент решается вопрос о том, чтобы сделать форты доступными для посещения. В интервью журналистам «Петербургского дневника» девушка отметила, что туристы и жители Санкт-Петербурга смогут посетить достопримечательности, но на каком транспорте их будут доставлять – на данный момент остается не ясно.

Она отметила, что пока есть только два варианта – канатная дорога или монорельс, но способ передвижения к фортам Кронштадта будет выбран только в процессе подготовки зоны для туристических экскурсий.

Ранее стало известно, что жители и гости Кронштадта смогут посещать достопримечательности через новые «точки входа». Одной из таких точек стал проход к кластеру «Остров фортов».