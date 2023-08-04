Туристы смогут посещать Кронштадт через новую «точку входа»

Локация находится в проходном месте. Она рассчитана на большой турпоток.

Жители и гости Кронштадта смогут посетить местные достопримечательности с помощью новой «точки входа». Частный туристко- информационный центр рассчитан на 2 млн туристов в год. Информацию подтвердил специальный представитель губернатора Петербурга по вопросам экономического развития Анатолий Котов. Концепция проекта – создание одной из «точек входа» к достопримечательностям, а именно к кластеру «Остров фортов».

Как сообщает «Деловой Петербург», Котов отметил, что на перекрестке двух магистралей могла бы разместиться, например, стоянка туристических автобусов. Там хотят установить макет Кронштадтской крепости. Мимо участка проезжают практически все туристы, следующие в Кронштадт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в саду-трансформере в Кронштадте посадили 12 лип «Паллида».