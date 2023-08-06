В Строгановском дворце Петербурга покажут кукольный спектакль о жизни Петра I

Во дворе Строгановского дворца Санкт-Петербурга пройдет детский кукольный спектакль об императоре Петре I в рамках проекта «Строгановский Двор и К°».

Спектакль на сцене поставит детский театр «Город Муз». Режиссером стала Вера Каратаева, а сценаристом выступил Игорь Красовский. В пресс-службе «Русского музея» отметили, что в ходе интерактивной постановки юные жители и гости Северной столицы смогут больше узнать о жизни Петра I и стать полноценными участниками спектакля.

Мероприятие состоится 9 августа у Строгановского дворца для всех желающих. Вход будет свободный. Начало спектакля запланировано на 11:30, однако из-за непогоды постановку могут перенести, сообщили организаторы.

Напомним, ранее петербуржцам сообщили о начале бесплатных экскурсий по городу, которые продлятся до конца августа.