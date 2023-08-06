Власти Великобритании опасаются слежки через китайские электрокары

Электромобили из Китая могут использоваться для слежки за гражданами Великобритании. Такое мнение обсуждают высокопоставленные лица в британском правительства.

Авторы ежедневной газеты The Daily Telegraph опубликовали статью, в которой со ссылкой на источник из правительства Великобритании пишет об опасении чиновников в связи с возможной слежкой. По мнению властей «Туманного Альбиона», китайские шпионы могут собирать сведения и данные о подданных страны через электрокары.

Поводом для беспокойства стала мысль, что автомобили производят страны, которые уже используют технологии для слежки. По мнению экспертов, автомобили из Поднебесной могут передавать большой объем информации и управляться дистанционно, что позволит в любой момент вывести машину из строя.

Ранее стало известно, что за первую половину 2023 года экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос на 543%.