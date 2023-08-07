Петербургские врачи вернули зрение подростку с редкой патологией

Это первая подобная операция, прошедшая успешно. Девочка начала видеть к своему дню рождения.

В Петербурге офтальмохирурги вернули зрение 15-летней девочке с редкой «неоперабельной» патологией. Теперь подросток может видеть.

У 15-летней пациентки было стекловидное тело на сетчатке глаза. Ткань «комкалась» и сращивалась, что привело к потере зрения. Подростка врачам Северной столицы передали из Казахстана.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в клинике Микрохирургии глаза имени академика Федорова решили провести непростую операцию. Через месяц уровень зрения поднялся до допустимых 20%. Это первая в мире успешная подобная операция. Возвращение зрения стало настоящим подарком для девочки и медицинским прорывом к грядущему Дню офтальмологии, который отмечают 8 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге столетней пациентке провели сложную операцию.