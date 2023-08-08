В Петербурге хотят увеличить прожиточный минимум

Сумму планируют поднять в 2024 году. Об этом сообщили в Смольном.

Администрация Петербурга намерена увеличить прожиточный минимум. Планируется, что он будет поднят более чем на тысячу рублей. Соответствующее постановление городского правительства опубликовано на сайте Смольного.

В 2024 году прожиточный минимум на душу населения в городе на Неве в 2024 году составит 16 тысяч 197 рублей. На данный момент — 15 тысяч 94 рубля. При этом прожиточный минимум трудоспособного населения составит 17 тысяч 655 рублей вместо 16 тысяч 452 рублей, для пенсионеров сумму поднимут до 13 тысяч 929 рублей вместо 12 тысяч 981 рубля, а для детей — 15 тысяч 711 рублей вместо 14 тысяч 641 рубля.

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