Петербург попал в список лучших городов для жизни с детьми

Города рассматривали прежде всего с точки зрения инфраструктуры. Об этом говорит статистика.

Москва стала самым подходящим городом для жизни с детьми, так считают 42% респондентов. При этом каждый третий, 33%, считает таким городом Петербург. В тройку лидеров также попала Казань с 18%.

Как сообщают РИА новости со ссылкой на сервис «Работа.ру», кроме того, в пятерке оказались Краснодар (15%) и Сочи (13%). Далее следуют Калининград (12%), Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург (по 11%) и Ростов-на-Дону (8%). Половина опрошенных отвечая на вопрос опирались на развитую инфраструктуру, большое количество образовательных учреждений (43%), большой научный потенциал (42%), много возможностей для семейных развлечений (39%) и качественные медицинские учреждения (36%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители и гости Петербурга могут посетить бесплатные экскурсии по городу до конца августа.