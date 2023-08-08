Жители Вырицы отстаивают сохранение Мельничного леса. Там планируют построить монастырь

Жители Вырицы пытаются спасти единственный оставшийся в черте города Мельничный лес от вырубки. В настоящий момент на 4,7 га зеленых насаждений с деревьями, занесенными в Красную книгу, претендует храм Серафима Вырицкого. На участке планируется строительство монастыря.

В паблике «Депутаты Вырицкого городского поселения» были анонсированы своеобразные общественные слушания, жителям Вырицы предлагалось высказаться – поддерживают ли они строительство нового храма. Прием обращений завершился 7 августа.

Однако, в публичном поле видно, что не все жители Вырицы согласны с выбором места для будущего строительства. В комментариях к сообщению депутатов они указывают, что Мельничный лес, который частично местная администрация во главе Михаилом Хомченко может передать под монастырь, единственная масштабная зеленая зона в поселке. Поэтому храм можно поставить на более подготовленном участке, где масштабная вырубка леса не потребуется.

«Мельничный лес является природными легкими Вырицы. Мельничный лес — последняя надежда Вырицы на сохранение её облика здравницы, благодаря которому преподобный Серафим Вырицкий в ней поселился. В связи с вышеизложенным просим перенести планируемый монастырский комплекс с территории Мельничного леса в другое место, чтобы сохранить красивейший Мельничный лес для потомков», — указывают местные активисты в социальных сетях.

Кроме того, активисты уже создали петицию за сохранение леса в существующем виде. Пока под ней подписалось около 1 тыс. человек. Для сравнения, население всего поселка с учетом детей составляет 14 тыс. человек. Также внимание в этой истории привлекает и тот факт, что на официальных ресурсах Ленинградской области не удалось найти даже анонса общественных слушаний о судьбе Вырицкого леса, поэтому не ясно, как будут обрабатываться письменные заявления жителей и будет ли администрация городского поселения учитывать голоса «зеленых» активистов – большой вопрос.

Примечательно, что в целом судьбой Мельничного леса уже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В конце июле пресс-служба СК сообщала о поручении руководителя ведомства возбудить уголовное дело после обращений местных жителей о вырубке деревьев под Вырицей. Но, по какой статье возбуждено дело неизвестно.