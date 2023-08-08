После обыска на Петровской косе арестовали шесть яхт

После обыска на Петровской косе арестовали шесть яхт
Фото: Baltphoto

Мероприятия проходят в рамках уголовного дела. Недавно утонул катер, есть погибший.

Транспортная прокуратура выявила нарушения во время обыска в яхт-клубе на Петровской косе в Петербурге. Было принято решение об аресте шести пришвартованных судов.

По данным «Делового Петербурга», сотрудники правоохранительных органов посетили яхт-клуб с обыском во вторник, 8 августа. Сотрудники следственного комитета и полиции выявляют факты нелегальных коммерческих пассажирских перевозок. Мероприятия проводят в рамках расследования уголовного дела о затоплении катера Carver 41 21 июля в Финском заливе. Тогда погиб один человек, на судне были и другие пассажиры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после затопления катера в Финском заливе в яхт-клубе на Петровской косе прошли обыски. Подозреваемым стал капитан судна, он находится под стражей.

новости СПб обыск яхт-клуб


 

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