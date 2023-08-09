Петербургские депутаты планируют пересесть на отечественные автомобили в 2024 году

Петербургские депутаты планируют пересесть на отечественные автомобили в 2024 году
Фото: Baltphoto

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поддержал предложение президента России Владимира Путина об эксплуатации депутатами отечественных машин.

В своем Telegram-канале Бельский отреагировал на слова Путина о необходимости российским чиновникам пересесть на отечественные авто. Спикер петербургского ЗакСа отметил, что качеств российских машин не уступает иномаркам, поэтому депутаты Северной столицы готовы поменять автопарк в 2024 году.

Он напомнил о планах на производство в следующем году новых седанов «Лады» и не исключил, что именно на данную модель пересядут депутаты ЗакСа Петербурга.

Напомним, ранее Бельский решил раскрыть свои доходы. Так, помимо двух квартир, трех участков земли и загородного дома у спикера ЗакСа оказались несколько иностранных автомобилей.

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