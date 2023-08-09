Бастрыкин взял на контроль ситуацию с незаконной перестройкой усадьбы Шуваловых

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки о возможном строительстве нового ЖК на месте усадьбы Шуваловых на севере Санкт-Петербурга.

После того, как в социальных сетях и Telegram-каналах появилась информация, что под предлогом реконструкции историческое здание может быть перестроено под жилой дом, с бассейном, гостиничными апартаментами и подземной парковкой, СК по Петербургу начал расследование. Градозащитники города на Неве считают, что «реконструкция» приведет к утрате объекта культурного наследия.

Данным делом 9 августа заинтересовался и сам председатель СК РФ Бастрыкин, поручив предоставить ему доклад о ходе проверки, и решениях, которые были приняты, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Напомним, ранее Бастрыкин заинтересовался делом о строительстве ТРЦ на территории Блокадного сада.