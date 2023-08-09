Воссозданный памятник принцу Ольденбургскому открыли у Мариинской больницы в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев открыл памятник внуку императора Павла I принцу Петру Ольденбургскому, который активно занимался благотворительностью.

В период жизни принц Ольденбургский был не только меценатом, но и благотворителем, который занимался, в том числе, обустройством больниц Петербурга. Кроме того, именно внук Павла I считается основоположником Мариинской больницы, напротив которой ему был воздвигнут памятник.

«Сегодня мы собрались для того, чтобы сказать, что не только восторжествовала историческая правда и справедливость, а мы восстанавливаем историческую память, — подчеркнул Эргашев во время торжественного открытия мемориала. Его слова приводит ТАСС.

Стоит отметить, что первый памятник принцу Петру Ольденбургскому был открыт еще в 1889 году, однако в 1930 году был демонтирован по решению президиума Ленсовета.

Ранее в Петербурге начали искать архитекторов для создания памятника оперному певцу Федору Шаляпину.