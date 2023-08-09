ФК «Зенит» обнародовал состав для матча с «Крыльями советов» в Самаре

Игру с самарским футбольным клубом «Крылья советов» команда «Зенит» из Санкт-Петербурга начнет в обновленном составе.

В среду, 9 августа «Зенит» проведет матч с «Крыльями советов» в рамках второго тура Кубка России. В 18:30 на стадионе «Солидарность Самара Арена» соберутся преданные фанаты обоих клубов.

Так, за «сине-бело-голубых» выйдут Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Страхия Эракович, Дуглас Сантос, Даниил Круговой, Марио Фернандес, Алексей Сутормин, Дмитрий Васильев, Густаво Мантуан и Иван Сергеев, который забил на последней минуте в последнем матче «Зенита» против «Динамо». Ворота петербургской команды будет защищать Александр Васютин вместо Михаила Кержакова.

Напомним, 6 августа на «Газпром-Арене» в Петербурге состоялся матч «Зенит»-«Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги, однако «сине-бело-голубые» не смогли обыграть соперников и проиграли со счетом 2-3 в пользу московской команды.