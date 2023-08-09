На «синей» ветке петербургского метро поезда почти час ходили с увеличенным интервалом

В Санкт-Петербурге от станции метро «Удельная» до станции «Парнас» около часа поезда ходили с увеличенным интервалом по «техническим причинам».

Пресс-служба петербургского метрополитена в 17:10 сообщила о том, что поезда на четырех станциях начали ходить с увеличенным интервалом. Сбои в работе объяснили «техническими причинами», однако что именно под этим подразумевается – неизвестно.

Стоит отметить, что в таком режиме поезда ходили почти час. Сообщение о нормализации работы станций на «синей» ветке метро Северной столицы появилось в официальном Telegram-аккаунте службы только в 17:50. Сотрудники «подземки» Петербурга также извинились перед всеми пассажирами за предоставленные неудобства.

Ранее стало известно, что станцию метро «Горный институт» планируют достроить к концу 2024 года. При этом, по мнению экспертов станция может стать самой загруженной на «оранжевой» ветке.