Станцию «Горный институт» достроят к концу 2024 года

Станцию «Горный институт» достроят к концу 2024 года
Фото: Baltphoto /Вероника_Овсянникова

«Горный институт» может стать самой загруженной станцией на «оранжевой» ветке. Так считают специалисты.

Более чем на 70% готова новая станция метрополитена «Горный институт» на Васильевском острове в Петербурге. На территории выкопали котлован, ведется обустройство фундамента будущего вестибюля. Арматуру укладывают на глубине порядка 30 метров, идет подготовка к бетонированию и гидроизоляции.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», специалисты занимаются важнейшим этапом, обустройством фундамента. Во время строительства наклонного хода был задействован щит. Специалисты считают, что «Горный институт» станет самой загруженной станцией метрополитена на всей Лахтинско-Правобережной линии. Причина в том, что в этой части Васильевского острова нет метро.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ищут подрядчика для ремонта станций метро оранжевой линии.

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Станцию «Горный институт» достроят к концу 2024 года
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